Норвежская медиагруппа подверглась атаке хакеров

ХЕЛЬСИНКИ, 29 декабря. /ТАСС/. Крупная норвежская медиагруппа Amedia подверглась кибератаке и была вынуждена в среду приостановить выпуск печатных версий своих газет. Об этом сообщила в среду телекомпания NRK.

По данным медиагруппы, атака была совершена в ночь на вторник в отношении ее центральных информационных систем. В результате была нарушена работа систем выпуска бумажных изданий и подписки.

Пока не известно, попали ли в руки злоумышленников какие-либо личные данные пользователей или сотрудников. В системе подписки хранится, в частности, информация об имени, адресе, номере телефона клиентов медиагруппы. В Amedia при этом заверили, что среди этих данных нет информации о паролях или банковских картах.

В медиагруппе NRK сообщили, что хакеры потребовали от медиагруппы выкуп, однако в Amedia не планируют вступать с ними в диалог.

Всего Amedia выпускает более 90 региональных и местных газет в Норвегии.