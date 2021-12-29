Синоптики предупредили о потеплении в регионах ЦФО в первый день нового года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют кратковременное потепление на три-шесть градусов днем 1 января на значительной территории Центрального федерального округа. Так, в Воронежской, Калужской, Орловской, Смоленской и некоторых других областях столбики термометров покажут около плюс одного-двух градусов, пройдет небольшой снег, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Вячеслав Морозов, новогодняя ночь в регионе будет тихая, безветренная, с небольшим снегом. "В ночь на 31 декабря - до восьми градусов мороза, небольшой снег, пороша, днем - около четырех градусов мороза. В ночь на 1 января пройдет небольшой снег, температура воздуха - в пределах четырех градусов мороза. Днем 1 января будет от нуля до двух градусов мороза, небольшой снег, который к ночи усилится", - сказал Морозов, добавив, что 2 января возможен мокрый снег.

Потепление ожидается также в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областях. В этих регионах днем 31 декабря столбики термометров покажут около нуля - минус двух-трех градусов, пройдет небольшой снег, днем 1 января - от нуля до плюс одного-двух градусов, возможен мокрый снег. "31 декабря будет повышаться температура, облачно, ночью снег, днем осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами слабый гололед с налипанием мокрого снега, гололедица на дорогах ночью. К утру 1 января - повышение до минус одного-шести градусов, а днем - от минус трех до плюс двух градусов", - сказали в ЦГМС по Смоленской области.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях колебания температуры воздуха будут менее существенными. Потеплеет с минус трех-семи градусов 31 декабря до нуля - минус одного-четырех градусов 1 января. По данным синоптиков, уже в ночь на 2 января в большинстве регионов похолодает до минус четырех-восьми градусов, местами до минус 10 градусов, примерно такой же температурный фон сохранится днем 2 января.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что изменение погодных условий связано с тем, что 1 января через территорию ЦФО с запада на восток будет перемещаться циклон. На фоне повышения температуры воздуха на три-шесть градусов в южных регионах местами возможен снег с дождем.