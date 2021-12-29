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Новый год и Рождество

Праздничные гуляния в новогоднюю ночь пройдут в 20 парках Подмосковья

Праздничные мероприятия пройдут в парке им. Толстого в Химках, парке "Пехорка" в Балашихе и других

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Московской области смогут посетить праздничные мероприятия в новогоднюю ночь в 20 парках региона, сообщил журналистам в среду министр благоустройства Михаил Хайкин.

"Мы готовимся. Это зависит от территорий, где есть запрос, и вот в 20 территориях непосредственно в Новый год будут организованы народные гуляния", - сказал Хайкин.

Он уточнил, что посетить праздничные мероприятия в новогоднюю ночь можно будет в парке им. Толстого в Химках, парке "Пехорка" в Балашихе, Ногинском центральном парке и других территориях.

Теги
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