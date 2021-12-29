Власти Израиля внесли Мексику в список запрещенных для посещения стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом постановила включить Мексику в список стран, запрещенных для посещения израильтянами. Об этом сообщила в среду канцелярия премьера.

"Комиссия по борьбе с коронавирусом путем телефонного голосования утвердила рекомендацию комиссии по классификации стран министерства здравоохранения, согласно которой в список "красных стран" будет добавлена Мексика", - говорится в заявлении. Это решение вступит в силу в полночь (01:00 мск) 30 декабря после утверждения комиссией Кнессета (парламента) по законодательству.

Кроме того, министры постановили, что с 29 декабря из списка красных стран удаляются Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Норвегия, Финляндия, а также большинство стран Африки, включая Марокко, но в нем остаются США, Канада, Франция, ОАЭ, Швейцария, ЮАР, Эфиопия, Танзания, Нигерия, Венгрия, Испания, Португалия и Турция. "Комиссия также приняла решение, что пассажиры, возвращающиеся из "красных стран" будут проходить ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата теста", - добавили в канцелярии.

Посещение стран из красного списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям. Из-за распространения омикрон-штамма Израиль закрыт для иностранцев с конца ноября.