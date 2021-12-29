Роскосмос передал больницам более 25 тыс. тонн кислорода за год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскосмос в 2021 году передал свыше 25 тыс. тонн кислорода для лечения больных ковидом. Об этом говорится в итоговом видео, размещенном в среду на YouTube-канале телестудии госкорпорации.

"Более 25 000 тонн кислорода поставили для лечения COVID-19", - говорится в видео.

В конце августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация в течение месяца передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. В ноябре предприятия Роскосмоса отгрузили медицинским учреждениям страны 3 058 000 кг кислорода.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 282,9 млн человек, более 5,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 458 271 случай заражения, выздоровели 9 380 223 человека, умерли 307 022. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.