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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нижнем Тагиле до 31 декабря

Объявлена первая степень опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Нижнем Тагиле Свердловской области, объявлена первая степень опасности. Такая погода, по данным синоптиков, продержится до 31 декабря.

"С 20 часов 29 декабря до 20 часов 31 декабря на территории городского округа "город Нижний Тагил" ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 31 декабря", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра.

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