Умерла одна из первых в мире трансгендерных моделей Эприл Эшли

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Британская актриса, модель и правозащитник Эприл Эшли умерла в возрасте 86 лет. Как сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си, в 1960 году Эшли (имя при рождении - Джордж Джеймисон) стала вторым подданным Соединенного Королевства, которому была проведена хирургическая коррекция пола.

Впоследствии она снималась для американского глянцевого журнала Vogue, а также участвовала в создании фильма "Дорога в Гонконг" (The Road to Hong Kong, 1962) с британской актрисой Джоан Коллинз в главной роли. В 2012 году за деятельность по защите прав трансгендеров Эшли была удостоена звания кавалера ордена Британской империи.

Джеймисон родился в 1935 году в английском Ливерпуле в многодетной семье. В юности он служил в торговом флоте Великобритании, однако был уволен оттуда после нескольких попыток самоубийства и впоследствии помещен в психиатрическую клинику на лечение. Во второй половине 1950-х годов он жил в Париже, работал в ночном клубе, где ставились так называемая дрэг-представления, в которых мужчины выходили на сцену в женских нарядах. Скопив необходимую сумму средств, в 1960 году в Касабланке на западе Марокко он сделал операцию по смене пола.

В 1963 году Эшли вышла замуж за британского аристократа Артура Корбетта, брак с которым распался семь лет спустя. Бракоразводный процесс привлек повышенное внимание прессы и подорвал здоровье модели, которая в 1975 году перенесла инфаркт. В надежде скрыться от назойливых британских СМИ Эшли переехала в городок Хей-он-Уай в восточном Уэльсе, а затем перебралась на Западное побережье США. Она вернулась в Великобританию только в 2005 году после того, как в стране был принят закон о признании пола трансгендеров. Свои последние годы она прожила в Лондоне.

В 2012 году в Музее Ливерпуля была открыта выставка, посвященная жизненному пути Эшли. Несколько лет спустя она приняла участие в создании фильма "Девушка из Дании" (The Danish Girl, 2015), оказывая консультационную помощь британскому актеру Эдди Редмэйну, который исполнил в картине роль Лили Эльбе. Считается, что эта датская художница стала первой трансгендерной женщиной: она перенесла операцию по хирургической коррекции пола в 1930-е годы.