Историческую карту Екатеринбурга планируют разместить на пешеходной улице города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга путем онлайн-голосования выбрали концепцию развития единственной городской пешеходной улицы - улицы Вайнера в центре города. Здесь планируется разместить историческую карту города, создать многофункциональные места отдыха и озелененные площадки, сообщили в департаменте информационной политики администрации города в среду.

Улица Вайнера - одна из старейших в городе, является точкой притяжения туристов и местом отдыха горожан.

"Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга подвел итоги голосования горожан за лучшую концепцию развития улицы Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Малышева. В онлайн-голосовании приняло участие 1 тыс. 216 посетителей официального портала Екатеринбурга, проектная разработка Открытого консорциума (ОК) получила большинство голосов (873). <…> ОК представил решения по функциональному зонированию, малым архитектурным формам, озеленению, типам светильников, мощению, фасадам. <…> На пересечении улиц Вайнера и Попова авторы концепта предлагают выложить логотип Екатеринбурга, а у крупного торгового центра - историческую карту города", - говорится в сообщении.

Кроме того, архитекторы заложили в основу единый подход к фасадам всех зданий на улице Вайнера, к пешеходной зоне с пространством транзита, буферными площадками для озеленения и многофункциональными местами отдыха. Также предлагается модульная система наполнения улицы в зависимости от сезона и проводимых ярмарок, фестивалей и других мероприятий.