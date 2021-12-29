Самый большой самородок янтаря на Украине нашли в Ровенской области

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Самородок янтаря с рекордным весом более 5 кг найден в Ровенской области Украины. Об этом сообщил в среду глава областной госадминистрации Виталий Коваль.

"Друзья, в Ровенской области нашли самый большой на Украине камень янтаря. Он весит более 5 кг и входит в десятку самых больших янтарных камней мира. На сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра - более 9 кг - находится в Музее естествознания в Берлине. А на Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г", - написал он в Facebook.

Губернатор также рассказал, что самородок добыла компания "Солнечное ремесло" на месторождении Владимирец-Восточный. Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины.

Компания "Солнечное ремесло", которая в настоящее время является единственным легальным добытчиком янтаря на Украине, начала добычу в мае этого года. Верховная Рада 19 декабря 2019 года утвердила закон об урегулировании добычи янтаря. Документ устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

На Украине крупнейшие месторождения янтаря находятся в Полесье и Волыни.