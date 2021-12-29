В 2021 году 40% иностранных туристов, посетивших Турцию, были гражданами России

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 40% иностранных туристов, посетивших Турцию в 2021 году, были гражданами России. Такие данные привел в среду посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ.

"Получается, что в текущем году Турцию посетили почти 5 млн российских туристов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Основная доля турпотока пришлась на курорты турецкого юга. Это только две провинции, в которых сосредоточено, как вы знаете, основное количество курортных отелей, - подчеркнул Ерхов. - То есть на две провинции у нас 4,2 млн российских туристов. Всего за год из всех стран 9 млн туристов, то есть россиян получается 40% из всех иностранцев".

По словам дипломата, "это большая цифра". "Мы, как обычно, держим здесь первое место. С июля по сентябрь, в пиковые месяцы, выполнялось до 150 рейсов из 40 регионов России в сутки, это до 30 тыс. прибывающих отдохнуть россиян ежедневно. В основные туристические месяцы, август и сентябрь, был пиковый поток по 1 млн россиян ежемесячно, - добавил посол. - Так что итоги туристического сезона - и цифры, которые я привел, подтверждают это - позитивны. По крайней мере, турецкие хозяева этим цифрам очень и очень рады".

Ерхов пояснил, что для достижения столь внушительных цифр потребовались достаточно серьезные усилия со стороны туристической индустрии, тех, кто принимал российских туристов и обеспечивал их пребывание в Турции, а также российских консульских сотрудников "на юге, которым, как обычно, пришлось работать с большой самоотдачей и самоотверженностью".

Турпоток в 2022 году

Туристический поток из России в Турцию в 2022 году будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщил Алексей Ерхов.

"Ответ на этот вопрос будет во многом зависеть от того, как обернется сейчас санитарно-эпидемиологическая ситуация и в нашей стране, и в Турции. В Турции положение очень и очень неоднозначное. Вот последние две недели число выявленных заболевших коронавирусом в сутки колебалось в пределах до 20 тысяч. А вчера вдруг раз - и обнаружился малопонятный пик, по официальной статистике", - отметил он.

Кроме того, Ерхов считает тревожной ситуацию с распространением в республике штамма "омикрон". "И что особенно тревожно, сейчас обнародованы данные - за их динамикой еще надо будет следить - о том, что порядка 10, а то и более, процентов вновь заболевших по стране - это новый штамм "омикрон", который сам по себе достаточно опасен. Так что и здесь нужна особая осторожность. К тому же погода сейчас явно не "курортная" - в Анкаре у нас кое-где лежит снег, в Анталье идут дожди, там купаться и загорать нельзя. В общем, советовал бы подождать с прогнозами и планами - там дальше видно будет", - добавил дипломат.