Небольшой мороз ожидается в регионах УФО в новогоднюю ночь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Потепление ожидается в регионах Уральского федерального округа (УФО) в новогоднюю ночь, в ряде регионов - небольшой снег. В некоторых субъектах в последние дни декабря похолодает до минус 41-48 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 31 декабря] температура воздуха ночью - минус 15, минус 20, днем - минус 8, минус 13, на крайнем севере - до минус 18. [1 января] местами небольшой снег, днем на севере до умеренного, температура воздуха ночью - минус 10, минус 15, на севере - до минус 20, днем - минус 4, минус 9, на крайнем севере до минус 14", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Челябинской области вечером 30 декабря ожидаются сильные морозы - в отдельных районах ночью ожидается понижение температуры до минус 41 градуса. В ночь на 1 января в регионе также ожидается снег, температура воздуха - минус 16, минус 21, днем потеплеет до минус 5, минус 10 градусов. В Курганской области, сообщает региональный гидрометцентр, ночью 30 декабря похолодает до минус 35 градусов, к новогодней ночи потеплеет до минус 18, минус 23, осадков не ожидается.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в окружном центре новогодняя ночь пройдет без существенных осадков, температура воздуха будет держаться в районе минус 20-22 градусов, в первый день 2022 года пройдет небольшой снег, температура достигнет уровня минус 12-14 градусов. По региону в период с 31 декабря по 2 января сохранится умеренно морозная погода, временами будет идти небольшой снег. Преобладающая температура воздуха в ночное время при прояснениях будет опускаться до минус 34, в дневное время - минус 12-17, в восточных районах округа - до минус 27.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до минус 16, минус 21, днем 1 января - до минус 9, минус 14 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе в ночь на 1 января также потеплеет, но не значительно - с минус 48 градусов ночью 31 декабря до минус 40, минус 45, возможен небольшой снег. Днем 1 января потеплеет до минус 24, минус 29, местами - минус 34, минус 39.