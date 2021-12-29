Акция протеста против героизации нацизма прошла у посольства Украины в Белграде

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Болельщики белградского спортивного клуба "Партизан", а также представители сербских патриотических организаций провели акцию протеста у здания посольства Украины в Белграде, протестуя против героизации нацизма в этой восточноевропейской стране. Об этом сообщил в среду корр. ТАСС с места событий.

"Стоп нацизму на Украине!", "Косово - это Сербия, Крым - это Россия!", - скандировали собравшиеся.

В акции приняли участие около 100 человек. Они на несколько минут перекрыли проезжую часть у посольства, развернув портрет маршала Федора Толбухина, освобождавшего Югославию от нацистов. Кроме того, манифестанты держали плакаты "Стоп героизации нацизма!", "Руки прочь от русского языка!", "Руки прочь от памятников освободителям!"

У посольства дежурили усиленные патрули полиции. Акция прошла мирно.

Белградский спортивный клуб "Партизан" был основан в 1945 году в честь югославских партизан, боровшихся с нацизмом во время Второй мировой войны. Организаторами клуба выступили молодые офицеры Югославской народной армии. "Партизан" является одним из самых успешных клубов Сербии: он выиграл в общей сложности 46 трофеев, а по количеству побед в чемпионатах занимает второе место среди клубов бывшей Югославии.

Резолюция ГА ООН

Генеральная ассамблея ООН одобрила на заседании 16 декабря российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдавия.