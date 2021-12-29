Массовые новогодние мероприятия на воздухе до 500 человек разрешили в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области разрешили проводить в регионе на открытом воздухе новогодние и рождественские массовые мероприятия с участием до 500 человек. Также необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Оперштаб Воронежской области разрешил муниципалитетам региона и подведомственным структурам проведение новогодних и рождественских мероприятий на открытом воздухе с очным присутствуем до 500 человек - с обязательным соблюдением ранее установленных мер эпидбезопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 193 564 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 149 445 человек, 10 203 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. В регионе введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

Для ряда жителей Воронежской области введена обязательная вакцинация, в том числе работников здравоохранения, образования, общественного транспорта, сферы обслуживания, ЖКХ и ряда других. Всего планируется привить 80% взрослого населения региона, или 1 516 376 человек. На среду от коронавируса в регионе привиты 1 262 316 человек, в том числе двукратно 1 214 846, что составляет 80,1% от плана вакцинации.