{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Массовые новогодние мероприятия на воздухе до 500 человек разрешили в Воронежской области

Необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области разрешили проводить в регионе на открытом воздухе новогодние и рождественские массовые мероприятия с участием до 500 человек. Также необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Оперштаб Воронежской области разрешил муниципалитетам региона и подведомственным структурам проведение новогодних и рождественских мероприятий на открытом воздухе с очным присутствуем до 500 человек - с обязательным соблюдением ранее установленных мер эпидбезопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 193 564 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 149 445 человек, 10 203 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. В регионе введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

Для ряда жителей Воронежской области введена обязательная вакцинация, в том числе работников здравоохранения, образования, общественного транспорта, сферы обслуживания, ЖКХ и ряда других. Всего планируется привить 80% взрослого населения региона, или 1 516 376 человек. На среду от коронавируса в регионе привиты 1 262 316 человек, в том числе двукратно 1 214 846, что составляет 80,1% от плана вакцинации.

Теги
РоссияНовый год и РождествоВоронежская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Глава ВОЗ обеспокоен, что штаммы "дельта" и "омикрон" приведут к новому валу пандемии
Бустерная вакцинация от коронавируса в богатых странах может привести к тому, что в бедных странах вновь возникнет нехватка препаратов, заявил Тедрос Аданом Гебрейесус
Читать полностью