В Дании зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 29 декабря. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании увеличилось за сутки на 23 228, до 762 299. Об этом в среду сообщил Государственный институт сыворотки.

По мнению экспертов института, это рекордное число обусловлено тем, что многие жители страны сделали ПЦР-тесты сразу после Рождества. Из 189 512 тестов 12,26% были положительными, во вторник этот показатель был равен 12,15%. Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, возросло на 16, до 3 247.

По данным газеты The Guardian, в Дании в настоящее время самый высокий уровень распространения инфекции в мире. "Большое количество зараженных также связано с тем, что мы тестируем и сообщаем больше, чем другие страны. Но распространение инфекции серьезно", - прокомментировал на пресс-конференции в среду глава управления здравоохранения Сёрен Брустрём.

Быстрое распространение инфекции в значительной степени связано с омикрон-штаммом. "Празднуйте Новый год сдержанно, не планируйте масштабных гуляний, не собирайтесь слишком большими компаниями и не употребляйте слишком много алкоголя", - призвал Брустрём.

В связи с распространением инфекции в Дании в декабре был принят ряд ограничений: в магазинах и ресторанах введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Рестораны не работают в период с 23:00 до 05:00, продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 05:00. Правительство призвало как частные, так и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников, рождественские каникулы в средних школах начались раньше, а закончатся позже (15 декабря - 4 января). 77,6% населения привиты двумя дозами вакцины, 45,7% уже получили бустерную дозу.