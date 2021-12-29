Президент Литвы призвал Конституционный суд рассмотреть законность документа о вакцинации

ВИЛЬНЮС, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился в Конституционный суд с призывом без промедлений рассмотреть вопрос о соответствии основному закону страны документа о прививке от коронавируса - так называемого паспорта возможностей. Об этом в среду сообщил журналистам советник главы государства Ридас Ясюлёнис.

"Президент попросил Конституционный суд в максимально короткие сроки рассмотреть запрос группы депутатов парламента о законности паспорта возможностей", - сказал он.

По словам советника, сам Науседа в Конституционный суд обращение по данному вопросу направлять не намерен. Просьба к президенту об этом содержится в петиции, подписанной 112 тыс. граждан, которую в среду вручили главе государства представители общественности.

С 13 сентября без специального документа, который выдается привитым от коронавируса или переболевшим COVID-19, в Литве нельзя попасть в торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, во все непродовольственные магазины. Таким лицам не предоставляется ряд контактных услуг, им закрыт вход в заведения общепита, на публичные мероприятия. Во вторник вступило в силу требование такого документа не только для взрослых, но и для детей 12 лет и старше.