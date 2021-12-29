Живущие в Крыму украинцы могут привиться от COVID-19 на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Гражданам Украины, живущим в Крыму, не нужно ехать за прививкой от коронавируса на российско-украинскую границу, поскольку все условия для вакцинации на полуострове обеспечены даже в новогодние праздники, сообщил в среду ТАСС первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс.

Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции в среду заявила, что граждане Украины, проживающие в Крыму или на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, могут вакцинироваться от коронавируса на границе - на Чонгаре и Каланчаке в Херсонской области или в Станице Луганской на Донбассе.

"Желающим вакцинироваться, в том числе и во время новогодних праздников, созданы такие условия, что ехать куда-то не нужно. Можно даже просто заявить и к тебе приедут и дома сделают укол. Открыты пункты в торговых центрах и на улицах в людных местах", - сказал Фикс.

По его словам, используемые в Крыму российские вакцины от коронавируса превосходят в эффективности зарубежные аналоги, которые применяют на Украине. "Граждане Украины, желающие приехать в Крым и получить вакцину от коронавируса, пусть приезжают и вакцинируются. Никто сегодня ни прописку, ни регистрацию не проверяет. Приехал, вакцинировался, получил соответствующий сертификат", - отметил Фикс.