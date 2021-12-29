Глава ВОЗ призвал не терять бдительность из-за легкого течения болезни при омикрон-штамме

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тот факт, что болезнь при заражении штаммом коронавируса "омикрон" может протекать в более легкой форме, не должен привести к потере бдительности. С таким призывом выступил в среду на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Здесь есть два элемента, - заметил он. - Вариант "омикрон" может быть менее серьезным по тяжести течения заболевания. Однако нельзя недооценивать и то, что он является более заразным. Это может быть очень опасно. Повышенная заразность увеличивает число случаев госпитализации и смерти".

Глава ВОЗ также обратил внимание, что о варианте "омикрон" известно пока не все, но инструменты для борьбы с ним "остаются теми же, что и для борьбы с другими вариантами".