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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ призвал не терять бдительность из-за легкого течения болезни при омикрон-штамме

Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "повышенная заразность увеличивает число случаев госпитализации и смерти"

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тот факт, что болезнь при заражении штаммом коронавируса "омикрон" может протекать в более легкой форме, не должен привести к потере бдительности. С таким призывом выступил в среду на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Здесь есть два элемента, - заметил он. - Вариант "омикрон" может быть менее серьезным по тяжести течения заболевания. Однако нельзя недооценивать и то, что он является более заразным. Это может быть очень опасно. Повышенная заразность увеличивает число случаев госпитализации и смерти".

Глава ВОЗ также обратил внимание, что о варианте "омикрон" известно пока не все, но инструменты для борьбы с ним "остаются теми же, что и для борьбы с другими вариантами".

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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