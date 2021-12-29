Синод РПЦ перенес ежегодные Рождественские чтения на май 2022 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви в среду постановил перенести ежегодные Рождественские образовательные чтения с января на май 2022 года из-за пандемии. Об этом говорится в опубликованных на сайте РПЦ журналах Синода.

"С учетом сохраняющейся сложной эпидемической обстановки перенести мероприятия XXX Международных Рождественских образовательных чтений на период с 23 по 25 мая 2022 года с именованием их XXX Международными образовательными чтениями", - говорится в постановлении.

При этом дату проведения Рождественских парламентских встреч, проходивших ранее в рамках Рождественских чтений, Синод оставил неизменной - 27 января 2022 года.

В июне этого года Синод постановил провести XXX Рождественские образовательные чтения в период с 25 по 28 января 2022 года.