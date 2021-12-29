В Госдепе появилась должность спецпосланника по вопросам прав женщин в Афганистане

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду объявил о назначении Рины Амири американским спецпосланником по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане.

"В качестве специального посланника она (Амири - прим. ТАСС) будет работать над вопросам, имеющими критически важное значение для меня, для этой администрации и для национальной безопасности США <...>. Мы стремимся к мирному, стабильному и безопасному Афганистану, в котором афганцы могут жить и процветать в условиях политической, экономической и социальной инклюзивности. Cпецпосланник Амири будет тесно взаимодействовать со мной для достижения этой цели", - говорится в распространенном пресс-службой Госдепа письменном заявлении Блинкена. Помимо этого, шеф американской дипломатии также объявил о назначении Стефани Фостер старшим советником по вопросам женщин и девочек в Афганистане.

Как отмечает телекомпания NBC, в администрации 44-го американского президента Барака Обамы (занимал пост в 2009-2017 годах) Амири была старшим советником спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября, представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали вводить, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве соответствующую исламскую среду. Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Кроме того, талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием представительниц слабого пола.

В сформированное талибами временное правительство, которое пока не признала ни одна страна, женщины также не были включены. Это вызвало серьезную критику со стороны международного сообщества. На встречах с лидерами "Талибана" представители ряда стран уже неоднократно заявляли о необходимости включения женщин в кабинет министров.