Главный Дед Мороз страны стал амбассадором проекта "Здоровое питание"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга присоединился к амбассадорам проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание", среди которых известные и публичные люди, выбирающие здоровое питание и вдохновляющие своим примером других. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Дед Мороз поддержал проект Роспотребнадзора "Здоровое питание". Замечательно, что главный российский волшебник придерживается правил здорового питания, отдает предпочтение простым и полезным блюдам, выбирает сезонные продукты - и подает хороший пример всем нам", - отмечается в сообщении.

Проекту "Здоровое питание" Дед Мороз рассказал о своем меню, любимых блюда, рецептах бодрости и отличного самочувствия. Также он поделился рецептами тыквенного супа и кабачковой икры. Дед Мороз рассказал, что каждый день делает зарядку, любить гулять в своих владениях, кататься на лыжах, коньках и санках, а летом - купаться в реке и принимать гостей в своей резиденции. Также у Мороза есть огород, где он выращивает зелень, капусту, кабачки и свеклу.

"С одной стороны, я люблю дары леса, с другой, - все, что растет на огороде. На новогоднем столе у нас с Бабушкой Жарой соленья - квашеная капуста, маринованные огурчики, помидорчики, грибы. Обязательно готовим шанешки - небольшие открытые лепешки из ржаной муки с разными начинками. Из напитков предпочитаем компоты, очень вкусный с черноплодной рябиной. На десерт - традиционные медовые пряники со специями", - приводятся слова Деда Мороза в сообщении Роспотребнадзора.