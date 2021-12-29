Британские СМИ отметили резкое похудение Ким Чен Ына

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР значительно похудел в последнее время, если судить по фотографиям Ким Чен Ына с недавнего пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи. Такое предположение сделали в среду несколько британских таблоидов, в частности газеты Daily Mail и Daily Star.

Чтобы подтвердить свои догадки, британские популярные издания сравнили недавние фотографии Ким Чен Ына и его снимки с публичных мероприятий 2019 и 2020 года. "Похудевший Ким Чен Ын выглядит почти неузнаваемым на заседании в КНДР после того, как он сбросил вес", - отмечается в статье Daily Star. "Ким Чен Ын никогда не выглядел настолько худым, как во время своего обращения к государственным деятелям о следующем этапе победы КНДР на фоне экономического кризиса, вызванного ковидом и санкциями", - гласит заголовок Daily Mail.