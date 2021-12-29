Британские СМИ отметили резкое похудение Ким Чен Ына

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР значительно похудел в последнее время, если судить по фотографиям Ким Чен Ына с недавнего пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи. Такое предположение сделали в среду несколько британских таблоидов, в частности газеты Daily Mail и Daily Star.
Чтобы подтвердить свои догадки, британские популярные издания сравнили недавние фотографии Ким Чен Ына и его снимки с публичных мероприятий 2019 и 2020 года. "Похудевший Ким Чен Ын выглядит почти неузнаваемым на заседании в КНДР после того, как он сбросил вес", - отмечается в статье Daily Star. "Ким Чен Ын никогда не выглядел настолько худым, как во время своего обращения к государственным деятелям о следующем этапе победы КНДР на фоне экономического кризиса, вызванного ковидом и санкциями", - гласит заголовок Daily Mail.
Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's 'next stage of victory' https://t.co/gWlr7YfXUv— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021
В статье Daily Mail отмечается, что вес лидера КНДР уменьшился примерно на 20 кг. При этом журналисты издания высказали предположение, что похудение главы народной республики могло быть вызвано более здоровым образом жизни, а также решением Ким Чен Ына ограничить свой рацион в знак солидарности с гражданами КНДР, которые испытывают сложности с продовольствием из-за закрытых границ в условиях пандемии.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник принял участие в пленарном заседании Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. В ходе мероприятия обсуждалось "выполнение основных партийных и государственных задач за 2021 год, а также предстоящие тактические и стратегические планы". Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, участники встречи "одобрили повестку и приступили к дискуссии по ее пунктам".
В январе 2020 года КНДР полностью закрыла свои границы, чтобы предотвратить проникновение извне коронавирусной инфекции. По официальным данным, в стране с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.