В Италии суточное число случаев заражения коронавирусом достигло максимума

РИМ, 29 декабря. /ТАСС/. Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 98 020, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии. Как сообщило в среду министерство здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено более 1 млн тестов.

За сутки от осложнений умерли 136 человек, общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превысило 137 тыс. Общее число инфицированных превышает 5,8 млн, вылечились свыше 5 млн человек.

Специалисты ранее предупреждали, что в ближайшие дни суточный прирост случаев заражения в Италии составит около 100 тыс. Ряд итальянских вирусологов выступает за введение локдауна для непривитых. Власти страны изучают возможность разрешить работать в очном формате только вакцинированным и переболевшим ковидом.

С 1 февраля 2022 года в Италии срок действия ковид-сертификата, выдаваемого на основании справки о вакцинации, сокращается с 9 до 6 месяцев. Бустерную дозу нужно будет делать через 4 месяца после завершения первичного цикла иммунизации. Ношение масок становится обязательным вне закрытых помещений.