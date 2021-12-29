{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске 30 декабря объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени

Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%

ТАСС, 29 декабря. Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия первой степени объявлены в Омске 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 00:00 до 11:00 30 декабря 2021 года на территории города Омска объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, НМУ первой степени опасности", - сказано в сообщении.

14 декабря на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.

Теги
РоссияОмская область
Директор Марины Хлебниковой опроверг информацию о выписке певицы из больницы
Данила Прайс заявил, что врачи пока не знают точных дат, когда артистка сможет отправиться домой
Читать полностью