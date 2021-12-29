В Омске 30 декабря объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени

ТАСС, 29 декабря. Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия первой степени объявлены в Омске 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 00:00 до 11:00 30 декабря 2021 года на территории города Омска объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, НМУ первой степени опасности", - сказано в сообщении.

14 декабря на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.