История музыки Архангельска от фольклора до рока впервые представлена на выставке

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Выставка "Архангельск музыкальный", которая открылась в среду в архангельском краеведческом музее, впервые рассказывает о развитии музыкальной культуры города с начала ХХ века до наших дней, рассказала ТАСС куратор выставки Елена Преловская. На выставке представлено несколько сотен экспонатов - от сценических костюмов и музыкальных инструментов до фотографий, писем и документов, например, о том, как в Архангельске впервые в СССР был основан рок-клуб.

"Выставка "Архангельск музыкальный" охватывает страницы истории музыки в Архангельске с начала ХХ века по наше время. Мы выделяем несколько жанровых разновидностей музыкальной культуры: народное искусство, академическое, джаз, рок-культура в Архангельске и дискотечное движение. То есть от самого исконного народного до самого бытового и нынешнего. У нас несколько сот экспонатов, не считая видео- и фотоматериалов в мониторах. <…> Например, первый рок-клуб в Советском Союзе появился у нас за два года до Питера, официально - в 1977 году", - сказала Преловская.

Экспонаты представлены по музыкальным направлениям и персоналиям. У истоков профессиональной музыкальной культуры Архангельска стоял скрипач, дирижер и композитор Николай Карташов. Он приехал в Архангельск в 1900 году и за 20 лет создал здесь музыкальный театр, общество любителей музыки, симфонический оркестр и первую академическую музыкальную школу. "У нас представлено письмо Николая Григорьевича Карташова, где он пишет об организации в 1907 году первой музыкальной школы, ныне это музыкальная школа Баренц-региона. Но именно эта школа стала началом систематической академической музыкальной культуры в Архангельске, - пояснила собеседница агентства. - До этого было только любительство и частные инициативы".

Карташов также собирал северный фольклор. Его последователем стал виолончелист и дирижер Борис Князев, организатор системы музыкального образования в Архангельской области, и ряд других. К середине ХХ века в Архангельске существовали музыкальный театр, хоровая капелла, симфонический оркестр, в регионе было около 200 хоровых коллективов. Часть этого после ухода энтузиастов, как отметила куратор выставки, уже утрачена.

Джаз, рок и дискотеки

В Архангельске активно развивались рок и джаз. Рок-клуб в 1977 году, а неофициально он открылся уже в 1976 году, создал на тот момент студент Архангельского медицинского института Николай Харитонов. "Потрясает его наивность: в 1976 году он поехал в Москву, чтобы увидеть Давида Тухманова и расспросить о только что вышедшем тогда диске "По волне моей памяти". Тухманов познакомил Николая с Макаревичем, который тогда был не известен, ему не давали нигде выступать. Коля предложил Андрею концерт в Архангельске. "Машина времени" согласились, приехали и играли здесь свой первый концерт публичный официальный", - рассказала Преловская.

С 1995 года в Архангельске "Беломор-Буги" проводится один из старейших отечественных рок-фестивалей, на его сцене выступили около 400 групп из 67 городов России, а также участники из разных стран. Со дня основания принципиальной политикой фестиваля его организатор Александр Мезенцев, которому посвящен отдельный раздел выставки, остается поддержка провинциальных рок-групп России.

В 2021 году в Архангельске в 39-й раз прошел международный джазовый фестиваль, у истоков которого был архангельский джазмен, саксофонист Владимир Резицкий. С конца 1980-х он и его группа "Архангельск" были более известны за рубежом, чем в СССР. В витрине, посвященной Резицкому, представлены саксофон, полосатые сценические брюки и ведро. "Они выходили в вызывающих костюмах. Сверху - фуфайка, снизу - почти арестантские штаны полосатые, они есть на выставке. На головах у них были ведра. И на ведрах было написано слово "гласность", но без гласных букв. То есть смысл - безгласая гласность, безголосая гласность, - отметила собеседница агентства. - Это был скандал, причем не все сразу поняли глубинный смысл того, что было сделано, но программа вызвала огромный резонанс по миру".

Часть выставки посвящена дискотекам, которые проходили в 1980-е. Ныне сотрудник музея, а в начале 1990-х выпускник пединститута и диджей Андрей Жданов защитил кандидатскую диссертацию по дискотечному движению в Архангельске. Она представлена на выставке. "Я стал работать на кафедре психологии, меня спросили - а у тебя есть какое-то длительное наблюдение? А так как за дискотеками следили и КГБ, и милиция, меня просили составлять отчеты. И у меня лежали папки отчетов за восемь лет, и мой научный руководитель сказал - потрясающе. Исследование: что ставилось, что повторялось, сколько раз, как это было связано с поведением подростков, под какие песни дрались", - рассказал ТАСС Жданов.

Выставка будет работать как минимум полгода, на ней будут проводиться лекции и семинары.