Глава Дагестана в канун Нового года исполнил мечты трех детей

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Руководитель Дагестана Сергей Меликов подарил трем детям цифровое фортепьяно, батут и планшет в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"В рамках акции Сергей Меликов исполнил желание 13-летнего Олега Цыкеева из Кизляра, который давно мечтал о цифровом фортепиано. Из-за проблем со здоровьем мальчик из многодетной семьи ходит в коррекционную школу.<…> Глава Дагестана реализовал и другую детскую мечту - 11-летней Динаре Хайбулаевой из Махачкалы вручили батут, который она указывала в качестве пожелания в своем письме. <…> Мечта 10-летнего Курбана Халидова из Избербаша также воплотилась в жизнь - мальчик получил из рук главы региона новый планшет. Ему он был необходим в первую очередь для учебы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в семье Курбана помимо него еще пятеро детей. По словам матери ребенка, в период пандемии использование в учебном процессе планшета может повысить эффективность обучения и успеваемость ребенка.

Российская предновогодняя акция "Елка желаний" реализуется с 2018 года. В Дагестане в акции приняли участие более 200 детей в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малоимущих семей. Для участия необходимо было зарегистрироваться на федеральном портале елкажеланий.рф и написать свое желание.