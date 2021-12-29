В США самоуправляемый грузовик проехал около 130 км

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Самоуправляемый грузовик, в салоне которого не было водителя, впервые проехал по дорогам США около 130 км. Тест-драйв проходил ночью, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте разработчика автомобиля TuSimple.

Заезд продолжался 1 час 20 минут. Как уверяет компания TuSimple, грузовик не управлялся дистанционно.

"В этом году мы сосредоточились на том, чтобы подвергнуть нашу технологию тщательной проверке в реальных условиях на дорогах общего пользования <...>", - сказал президент компании Ченг Лу.

Для обеспечения общественной безопасности фирма сотрудничала с департаментом транспорта штата Аризона и правоохранительными органами. Компания уточнила, что разрабатывала самоуправляемый грузовик полтора года.