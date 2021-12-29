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Работу кафе и ресторанов в Ярославской области в новогодние праздники продлили до 4 утра

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 85 119 случаев заболевания ковидом

ТАСС, 29 декабря.Заведения общепита смогут работать до 4 утра в дни новогодних праздников в Ярославской области. Об этом в среду сообщил в Instagram врио губернатора региона Михаил Евраев.

"С завтрашнего дня и до конца праздников продлеваем работу кафе и ресторанов до 4 утра. Проговорили этот вопрос с Анной Юрьевной Поповой и руководством регионального Роспотребнадзора", - написал врио губернатора.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 85 119 случаев заболевания ковидом, в том числе 246 - за последние сутки. Вылечились 74 603 человека, отмечено 1857 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,6%.

Теги
РоссияЯрославская область
Пандемия COVID-19
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