Работу кафе и ресторанов в Ярославской области в новогодние праздники продлили до 4 утра

ТАСС, 29 декабря.Заведения общепита смогут работать до 4 утра в дни новогодних праздников в Ярославской области. Об этом в среду сообщил в Instagram врио губернатора региона Михаил Евраев.

"С завтрашнего дня и до конца праздников продлеваем работу кафе и ресторанов до 4 утра. Проговорили этот вопрос с Анной Юрьевной Поповой и руководством регионального Роспотребнадзора", - написал врио губернатора.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 85 119 случаев заболевания ковидом, в том числе 246 - за последние сутки. Вылечились 74 603 человека, отмечено 1857 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,6%.