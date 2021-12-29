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Пандемия COVID-19

Эксперт рассказала о постковидном синдроме после омикрон-штамма

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что он не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса. Такое мнение в среду выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT.

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"Если речь идет о классическом течении COVID-19 [при заражении омикрон-штаммом], которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами", - сказала она.

"В ЮАР сначала болели молодые люди, чаще всего болели легко. Поэтому у них не было выраженного постковидного синдрома. А последствия для людей старшей возрастной группы, которые начали болеть после молодежи, пока сложно оценить: прошло слишком мало времени", - отметила Пшеничная.

ВОЗ в конце ноября обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма стал юг Африки. К настоящему моменту новый вариант коронавируса выявлен более чем в 110 странах.

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