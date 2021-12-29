КРДВ заявила, что реновация городов на Дальнем Востоке сильнее всего затронет Приморье

ТАСС, 29 декабря. Шесть городов Приморья примут участие в разработке мастер-планов по программе реновации городов Дальнего Востока, реализовать которую поручил президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

По поручению главы государства необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тыс. человек, а также Тынды и Северобайкальска. Изначально речь шла о 22 городах, но позже Минвостокразвития РФ предложило включить в программу центры экономического роста.

"Мастер-планы будут разрабатывать для 25 городов: Хабаровска, Уссурийска, Магадана, Белогорска, Арсеньева, Читы, Южно-Сахалинска, Свободного, Биробиджана, Анадыря, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, Краснокаменска, Якутска, Благовещенска, Тынды, Нерюнгри, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Артема, Находки, Северобайкальска, Корсакова, Советской Гавани, Большого Камня", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, от Приморья заявлены шесть городов (Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Большой Камень). В программе также широко представлена Амурская область (Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында). Представлены три города от Хабаровского края - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань, где расположен один из ключевых тихоокеанских портов страны. Отмечен в плане и забайкальский Краснокаменск, где находится Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ПАО "ППГХО", входит в контур управления "Атомредметзолото" - горнорудного дивизиона Росатома). Это - крупнейшее в стране уранодобывающее предприятие.

От Сахалинской области представлены Южно-Сахалинск и Корсаков, в границах которого планируется создать новый город Экополис. Его архитектурно-градостроительная концепция заключается в создании компактного города с малоэтажной застройкой (до семи этажей). Появятся общественно-культурная и деловая зоны, инновационно-технологический кластер и мультимодальный логистический комплекс, для чего реконструируют существующий порт, который станет основой экономики Экополиса. Разработка мастер-планов Якутска и Нерюнгри уже ведется. Как ранее отмечал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, мастер-планы определят основные векторы развития территорий в среднесрочной и долгосрочной перспективе, будут способствовать социально-экономическому росту с учетом рекомендаций по улучшению городской среды, повышению социальной интеграции и стимулированию экономики замкнутого цикла.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял о необходимости для губернаторов взять работу по мастер-планам под личный контроль. Первые мастер-планы должны быть представлены и утверждены в рамках Восточного экономического форума в 2022 году.