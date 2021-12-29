Эксперт: около 15-20% заразившихся "омикроном" переболели ковидом или вакцинировались

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Переболевшие ковидом и вакцинированные от него составляют примерно 15-20% от общего числа заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Они переносят болезнь легче, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Известен <…> примерный процент таких пациентов (переболевших ковидом и вакцинированных от него - прим. ТАСС) от общего числа заболевших. Это около 15-20%", - сказала она в среду в интервью RT.

Пшеничная подчеркнула, что такие пациенты переносят болезнь в амбулаторных условиях и легче, чем остальные.

ВОЗ в конце ноября обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма стал юг Африки. К настоящему моменту новый вариант коронавируса выявлен более чем в 110 странах мира.