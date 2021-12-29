Больше 90% случаев заражения коронавирусом в Англии приходится на штамм "омикрон"

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Больше 90% случаев заражения COVID-19 на территории Англии приходятся на омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщило в среду Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

В связи с этим с 31 декабря власти прекратят вести отдельную статистику по заболеваемости штаммом "омикрон" в Англии, так как она уже давно не отражает реальной ситуации. По последним данным в стране подтверждено всего 210 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом при том, что только в среду были выявлены рекордные 183 тыс. случая инфицирования коронавирусом. Ранее от публикации отдельной статистики по омикрон-штамму также отказалась Шотландия.

"Последнее ежедневное обновление по новым случаям заражения вариантом "омикрон" будет опубликовано 31 декабря. Поскольку данные показывают, что на "омикрон" сейчас приходится больше 90% всех внебольничных и незавозных случаев заражения COVID-19 в Англии, наиболее точные и актуальные данные по заболеваемости COVID-19 будут содержаться в ежедневно публикуемой [стандартной] статистике", - говорится в сообщении агентства.

Омикрон-штамм стал доминирующим в Великобритании еще в середине декабря и продолжает быстро распространяться. За последние восемь дней число выявляемых случаев заражения коронавирусом в стране семь раз превышало 100 тыс. в сутки.

Проведенные в королевстве исследования показывают, что, несмотря на большую заразность нового штамма, инфицированные им люди реже попадают в больницы, чем в случае с дельта-штаммом. В связи с этим британское правительство пока не вводит дополнительные коронавирусные ограничения в Англии, рекомендуя гражданам лишь по возможности ограничивать общение с окружающими и как можно быстрее ревакцинироваться, чтобы снизить риск заражения и тяжелого течения болезни. При этом британские правительственные эксперты опасаются, что нагрузка на систему здравоохранения страны может значительно вырасти из-за крайне высокой заболеваемости, а ключевые отрасли, в том числе сфера здравоохранения, рискуют столкнуться с сильным дефицитом рабочих рук.