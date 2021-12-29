В Париже вводят масочный режим на улицах с 31 декабря

Об этом сообщила в среду префектура столичной полиции.

"Ношение масок в помещениях или под открытым небом в таком городе, как Париж, является крайне важной мерой, которая поможет существенно замедлить циркуляцию вируса", - пояснили в префектуре. Данная мера, как уточнили в полиции, касается всех жителей и гостей города старше 11 лет. Исключение сделано велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице.

Согласно данным, озвученным главой Минздрава Франции Оливье Вераном, за минувшие сутки власти зарегистрировали более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории страны. В Париже на каждые 100 тыс. жителей приходится в среднем около 2 тыс. случаев инфицирования.