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Пандемия COVID-19

В Аргентине выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом

За сутки в стране подтвердили смерть 26 заболевших ковидом

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Аргентинские медики выявили за сутки 42 032 случая инфицирования коронавирусом в стране, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

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За минувшие 24 часа подтверждена смерть 26 заболевших ковидом. Прошлый рекорд по заболеваемости - 41 080 - был установлен 27 мая, в разгар второй волны коронавируса. При этом тогда за день был подтвержден 551 летальный исход.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 15 135. В столице страны выявлено 7 329 случаев.

К настоящему моменту в Аргентине полностью вакцинированы были 71,14% населения, как минимум одну прививку сделали 83%. К середине ноябре в стране были отменены практически все карантинные ограничения. Резкий рост случаев заражения стал наблюдаться после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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АргентинаПандемия COVID-19
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