Эксперт: вызвать Деда Мороза домой безопаснее для здоровья, чем ходить на елки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия. Об этом ТАСС сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Да, это более безопасно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также посоветовал родителям не ходить с ребенком на праздники, если у него наблюдаются симптомы респираторных заболеваний.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС отметил, что если все взрослые члены семьи вакцинированы, то ходить на праздничные мероприятия с ребенком безопасно.

"Дети болеют действительно легко, но они переносчики, но если в семье все вакцинированы, то бояться нечего", - сказал он.

При этом Жемчугов призвал ограничить контакты детей с непривитыми родственниками в период посещения новогодних мероприятий.