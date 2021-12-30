На Чукотке 30 декабря прогнозируют штормовой ветер до 25 м/с и мороз

ТАСС, 30 декабря. Северный ветер порывами до 25 м/с и мороз до 40 градусов прогнозируются на Чукотке в четверг. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"По данным "Чукотского УГМС", 30 декабря прогнозируется северный ветер 2-7 м/с, с усилениями до 10-15 м/с. На побережьях морей порывы будут достигать 20-25 м/с метелью. Температура воздуха по округу 25-30 градусов мороза, местами от минус 15 до минус 20 градусов, в континентальной части округа до 35-40 градусов ниже нуля", - говорится в сообщении.

При этом все задержанные ранее более чем на сутки рейсы смогли вылететь из аэропорта Анадыря. Сейчас в окружной столице пасмурно, ветер около 5 м/с.