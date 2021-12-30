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Штормовое предупреждение объявили в трех районах Магаданской области из-за метели

Об опасности предупредили жителей Ольского, Омсукчанского и Северо-Эвенского районов

ТАСС, 30 декабря. Спасатели в четверг объявили экстренное предупреждение в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах Магаданской области в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали в пресс-службе.

В региональный Минтранс направлены рекомендации по усилению контроля за состоянием дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность.

По информации управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды Магаданской области, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах скорость северо-восточного ветра достигает 20 м/с, бушует метель. Температура воздуха в перечисленных районах - от 33 до 19 градусов мороза.

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РоссияМагаданская область
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