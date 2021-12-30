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В Хабаровском крае в 2022 году увеличат прожиточный минимум для детей

Он составит 18 586 рублей

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Размер прожиточного минимума ребенка в Хабаровском крае с января увеличат почти на 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Прожиточный минимум на детей в Хабаровском крае с 1 января 2022 года будет увеличен почти на 1,5 тыс. рублей относительно 2021-го. Изначально был утвержден размер прожиточного минимума на детей в размере 17 799 рублей, однако я принял решение повысить эту сумму до 18 586 рублей, принимая во внимание опережающий рост цен", - написал Дегтярев.

Он добавил, что к этому значению привязан ряд социальных выплат. Дополнительно из бюджета региона на них направят 200 млн рублей.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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