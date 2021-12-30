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В горных районах Камчатки до 2 января объявили лавинную опасность

Она действует на горных территориях Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах Камчатки, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Отмечается, что в период с 31 декабря 2021 года по 2 января 2022 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

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