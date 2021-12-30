Выход на лед во Владивостоке запретили до 31 декабря 2021 года и после 1 марта 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Владивостока запретили выход на лед до 31 декабря 2021 года и после 1 марта 2022 года, когда Ог. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Запрет выхода на лед закреплен в постановлении городской администрации от 28 декабря. Ранее в нем не были указаны сроки, в которые действует запрет. Это вызвало общественный резонанс и беспокойство любителей зимней рыбалки, которой увлекаются многие горожане.

"Мы обозначили фактические сроки запрета выхода на лед. В этом году запрет будет действовать до 31 декабря и снова вступит в силу с 1 марта будущего года. "Покушаться" на любимое хобби владивостокцев - зимнюю рыбалку - мы точно не планировали. Речь была об организации безопасного пребывания на льду", - приводятся в сообщении слова главы города Константина Шестакова.

Как говорится в постановлении, выход людей на лед водных объектов Владивостока запрещен до 31 декабря 2021 года, когда идет становление льда, и после 1 марта 2022 года, когда лед начинает разрушаться. Таким образом, выход на лед официально разрешен с 1 января по 28 февраля, но гражданам следует быть предельно осторожными. Выезд на лед на любом виде транспорта во Владивостоке запрещен на весь зимний период.