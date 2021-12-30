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На Камчатке в 2022 году сократят протяженность этапов гонки на упряжках "Берингия"

Уменьшится также количество собак в упряжке - с 14 до 12

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Протяженность этапов традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке будет сокращена в 2022 году по просьбе самих каюров. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

"Этапы большой гонки будут уменьшены по протяженности по просьбам каюров, а также сократится количество собак в упряжке - с 14 до 12. Традиционная гонка "Берингия", пролог и технический старт пройдут 6-7 марта 2022 года в селе Эссо Быстринского района. Как и в прошлом году, встретят каюров на финише в Оссоре Карагинского района, предположительно, 28 марта - 1 апреля", - говорится в сообщении.

Необходимость сокращения протяженности этапов связана в первую очередь с тем, что собакам тяжело преодолевать путь в суровых погодных условиях.

Заявки на участие от каюров организаторы ждут начиная с 1 января.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная в стране гонка на собачьих упряжках. Каюры со своими собаками проходят около 1 000 км по тундре, победители получают крупные денежные призы.

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