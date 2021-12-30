Безработица в Иркутской области по итогам 2021 года вышла на допандемийный уровень

ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Официально зарегистрированная безработица в Иркутской области вышла на допандемийный уровень, в течение 2021 года она снизилась с 2,5% до 0,9%. Как сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства, в течение года удалось трудоустроить 55 тыс. человек.

Из-за пандемии коронавируса безработица в Иркутской области в 2020 году достигала 5,5%.

"Уровень регистрируемой безработицы снизился к концу 2021 года и составил 0,9%. Напомним, в начале года этот уровень достигал 2,5%. Допандемийное значение показателя на 2019 год 1,1%. Этот показатель определяется как отношение числа безработных, зарегистрированных органами занятости, к численности экономически активного населения в регионе", - говорится в сообщении.

Для сокращения безработицы в регионе был разработан план мероприятий. Это, в частности, обучение граждан, их поддержка в организации бизнеса, заключение социальных контрактов, по которым жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают помощь в открытии своего дела.

В 2021 году банк вакансий увеличился на 30% по сравнению с 2020 годом. Ежедневно на рынке труда региона 4,5 тыс. работодателей представляют не менее 70 тыс. вакансий. На одного человека, ищущего работу, приходится пять вакансий.

Президент РФ Владимир Путин ранее давал поручение правительству проработать меры по поддержке занятости безработных. На совещании по экономическим вопросам 21 января глава государства поставил задачу добиться полного восстановления рынка труда в стране до конца 2021 года.