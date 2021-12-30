В Москве ветеринары провели более 375 тыс. приемов за год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ветеринары в московских клиниках за год провели свыше 375 тыс. приемов, а более 3,5 тыс. владельцев домашних животных воспользовались услугой вызова специалиста на дом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Столичные ветеринарные специалисты отвечают за здоровье как животных, так и людей. <...> В Москве работают 26 государственных ветеринарных клиник. В этом году специалисты провели более 375 тыс. приемов", - сказал председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Отмечается, что самые частые пациенты столичных ветеринаров - кошки и собаки, редкие и экзотические питомцы также популярны у москвичей. На прием приносят шиншилл, енотов, сурикатов, песцов, рептилий и земноводных во всем их разнообразии. В этом году более 3,5 тыс. владельцев домашних животных воспользовались услугой вызова специалиста на дом.

Кроме того, в этом году было организовано более 2 тыс. временных прививочных пунктов, в том числе и на выгульных площадках. Всего против бешенства в Москве было вакцинировано более 450 тыс. домашних животных. Помимо этого, в 2021 году в ходе мероприятий по профилактике бешенства среди диких животных на особо охраняемых природных и зеленых территориях Москвы было разложено более 55 тыс. доз вакцины.

"Весь год ветсанэксперты обеспечивали на рынках и ярмарках столицы реализацию безопасной в ветеринарном отношении пищевой продукции. За год специалисты провели более 2 млн экспертиз продукции животного и растительного происхождения. Благодаря их работе к реализации не было допущено более 10 тонн овощей и фруктов и более 5 тонн мыса и рыбы", - добавили в пресс-службе.