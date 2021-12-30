Вице-губернатор ЕАО подарил ребенку комплекс для развития опорно-двигательной системы

ТАСС, 30 декабря. Вице-губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Братыненко исполнил мечту четырехлетнего жителя Биробиджана, который попросил у Деда Мороза игровой комплекс для развития опорно-двигательной системы. Письмо от семьи мальчика он прочитал во время акции "Елка желаний", сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Детскую мечту с "Елки желаний" исполнил вице-губернатор ЕАО Дмитрий Братыненко. Сегодня он побывал в гостях у четырехлетнего мальчика Вити, малыш попросил у Деда Мороза свой личный спортивный уголок. По поручению главного новогоднего волшебника подарок юному биробиджанцу передал Дмитрий Братыненко. Детский игровой комплекс для развития опорно-двигательной системы доставлен семье Емельяновых", - говорится в сообщении.

Братыненко рассказал, что выполнил желание с большим удовольствием. "Это долгожданный подарок, ведь мальчик верит в Деда Мороза, в сказку. Главное, что дети верят в чудо. Пусть мальчик растет сильным, здоровым, настоящим защитником нашего Отечества и нашей России", - сказал вице-губернатор.

Свои мечты на "Елке желаний" сообщают дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, чиновники. Ежегодная "Елка желаний" является традиционной акцией в числе мероприятий "Новый год в каждый дом". Ее организатором выступает благотворительный проект "Мечтай со мной" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

С 2018 года новогодние деревья с заветными желаниями участников устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях и в партнерских организациях. "Елочные" мечты исполняют первые лица государства, федеральные министры, главы регионов, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные россияне.