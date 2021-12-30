На полигоне отходов под Нижним Новгородом стали отпугивать ворон и чаек с помощью ястребов

ТАСС, 30 декабря. Два ястреба-тетеревятника c кличками Зевс и Дикий теперь отгоняют ворон и чаек на Балахнинском мусоросортировочном комплексе и полигоне в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Ситиматик", которая является оператором обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

"На Балахнинском межмуниципальном полигоне, как и на многих подобных инфраструктурных объектах, есть проблема, связанная с большим скоплением ворон, галок и чаек, которые кормятся остатками пищи, захораниваемыми на межмуниципальных полигонах. Стаи этих птиц создают антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование. И поскольку это очень умные птицы, бороться с ними техническими средствами не всегда получается", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, вороны, галки и чайки испытывают перед хищными птицами непреодолимый страх, который заложен в них генетически. Для отпугивания необязательно выпускать в небо ястребов. Достаточно просто показать их стаям, кружащим над полигоном, и уже через несколько секунд небо станет чистым.

"Зевс приехал на нижегородчину из Ульяновской области, а Дикий - из Ростовской. Обе птицы молодые, им около полугода. Сейчас они осваиваются на новом месте и совсем скоро приступят к полноценной работе. В ближайшее время на Балахнинском полигоне для ястребов-тетеревятников будут построены удобные вольеры, и пернатые помощники начнут нести службу по обеспечению экологического благополучия региона", - рассказали в пресс-службе.