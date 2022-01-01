У многодетных семей в Москве появились новые транспортные льготы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта в Москве с 1 января 2022 года предоставляется обоим родителям в многодетной семье. Также дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет теперь имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта.

Ранее депутаты Мосгордумы одобрили изменения в закон "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", которые дают право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и устанавливают, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения. До этого таким правом мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии обучения в образовательных учреждениях.

Поправки расширили перечень дополнительных гарантий многодетным семьям. Новые меры поддержки начинают действовать с 1 января 2022 года. Эта мера поддержки дает равные права родителям и более чем 3 тыс. несовершеннолетних детей.