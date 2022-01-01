С 1 января для проезда по Москве грузовикам свыше 3,5 т днем и ночью нужен пропуск

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Водителям грузовых машин свыше 3,5 т для проезда по территории Москвы в любое время суток с 1 января 2022 года необходимо оформить пропуск. Все грузовики данной категории для движения в границах МКАД должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС).

"Оформить пропуск необходимо на сайте mos.ru, услуга бесплатна. Транзитным грузовикам (которым нет необходимости заезжать именно в Москву для разгрузки-погрузки) рекомендуем пользоваться ЦКАД и "бетонками" А-107 и А-108", - сообщили в департаменте транспорта столицы.

Новая система пропусков для транзитных грузовиков свыше 3,5 т начала действовать в Москве 1 июля 2021 года. При этом данные грузовые машины не должны были получать пропуск для проезда по территории столицы внутри МКАД в ночное время.

До 1 января 2022 года владельцы грузового транспорта тяжелее 3,5 т и легче 12 т могли получить пропуск в зону МКАД по сокращенному пакету документов: для оформления пропуска не нужно было предоставлять паспорт транспортного средства. Теперь всем владельцам грузовиков данных категорий необходимо предоставлять в Единую региональную информационно-навигационную систему Москвы сведения о движении машин в зонах ограничения. Право на получение пропуска предоставлено и самозанятым.

Транзитные машины весом более 12 т уже перешли на ЦКАД и "бетонки" А-107 и А-108: на МКАД выезжают только грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области. Грузовикам свыше 12 т для проезда по городу пропуска нужны круглосуточно - и дневные, и ночные.

"Новые правила коснутся только транзитных грузовиков, у которых нет конечной точки в Москве. По Москве должны ездить только грузовики, которые обслуживают город. Для них ничего не изменится", - заверили в департаменте транспорта.

Зачем ввели пропуска

"МКАД - фактически внутригородская улица, на нем более 100 съездов и столько же выездов. Он используется для ежедневных поездок жителями Московской области и Москвы, для проезда скорых, пассажирского транспорта и городских служб. Сейчас МКАД - крайне перегруженная и самая аварийная московская трасса. В среднем по дорогам столицы передвигается порядка 49 тыс. транзитных грузовиков в сутки. При этом 51% транзита составляют грузовики 3,5-12 т. Более четверти грузовиков - свыше 12 т", - пояснили в столичном департаменте транспорта.

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество грузовиков сократилось в Москве на 10%, а число аварий с ними снизилось почти на треть после введения новой пропускной системы в июле 2021 года. По его словам, это улучшило дорожную ситуацию: немного выросла скорость движения на МКАД, также в Москве на 29% снизилось количество аварий с грузовиками.