В Подмосковье выросла стоимость проезда в общественном транспорте

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Стоимость проезда в общественном транспорте Московской области выросла с 1 января, одна поездка при оплате наличными средствами будет стоить 64 руб. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор - председатель правительства Подмосковья Ильдар Габдрахманов.

Согласно документу, при оплате проезда единой транспортной картой стоимость с 1-й по 10-ю поездку составит 40,41 руб., с 11-й по 20-ю поездку - 37,58 руб., с 21-й по 30-ю поездку - 34,75 руб., с 31-й по 40-ю поездку - 31,92 руб., с 41-й по 50-ю поездку - 29,1 руб., с 51-й поездки - 26,27 руб.

Как рассказали в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона, стоимость разовой поездки за наличные вырастет с 58 до 64 руб., оплата проезда банковской картой бесконтактным способом - с 37 до 41 руб. Плата за поездку по транспортной карте учащегося и единой транспортной "льготной" карте составит 20,21 руб. Ранее стоимость составляла 18,37 руб.

"Утвержденные тарифы позволят обеспечить качественную эксплуатацию инфраструктуры, автопарка и подвижного состава, предоставление запчастей, электроэнергии и горюче-смазочных материалов, индексацию зарплаты водителей, машинистов и обслуживающего персонала, а также сохранение объемов транспортной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - пояснили в комитете.

Там добавили, что пересмотр тарифов в течение следующего года не планируется.