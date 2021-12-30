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Оренбургская область втрое увеличила финансирование программы соцвыплат многодетным семьям

На эти цели регион выделит в 2022 году 150 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области направит в 2022 году на социальные выплаты многодетным семьям на приобретение (строительство) жилья 150 млн рублей, увеличив изначально запланированную в бюджете сумму в три раза. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора.

С учетом дополнительных средств министерство социального развития области уже приступило к сбору списков семей, рассчитывающих на эту выплату, уточнили в пресс-службе. Эта мера поддержки, реализация которой начнется в феврале 2022 года, позволит улучшить жилищные условия 100 многодетных семей: 90 из них получат выплату в порядке очередности, еще 10 - во внеочередном порядке.

"<...> в бюджете-2022 на 100 млн рублей увеличат социальные выплаты многодетным семьям на приобретение (строительство) жилья. С учетом уже заложенных средств регион направит на реализацию этой меры поддержки более 150 млн рублей. Такое решение принято на заседании правительства", - сказано в распространенном сообщении.

По словам губернатора Дениса Паслера, которые приводятся в сообщении, увеличение объемов финансирования позволит сократить очередь из ожидающих семей.

"В областном бюджете в 2021 году на предоставление социальных выплат многодетным семьям было предусмотрено больше 52 млн рублей. Эта мера поддержки позволила улучшить жилищные условия 33 семей. Также во внеочередном порядке соцвыплаты предоставили 10 многодетным семьям. Право на такие выплаты имеют семьи, не имеющие собственного жилья, с пятью и более детьми или при наличии детей-инвалидов", - объясняется в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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