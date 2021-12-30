Власти Приморья исполнили мечты детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков и главы муниципалитетов края в рамках акции "Елка желаний" исполнили новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребята получили игрушки, конструкторы и оборудование для занятия любимым хобби, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Все послания спрятали в новогодние игрушки и повесили на "Елках желаний" в разных городах и районах края. Главную хвойную красавицу установили в здании правительства Приморского края. Первым место в рядах зимних волшебников традиционно занял губернатор Олег Кожемяко. Он снял сразу две игрушки с новогоднего дерева, в которых оказались желания Артема Кулика из Уссурийска - мальчик мечтал о ноутбуке и Карины Варвариной из Владивостока - девочка попросила лыжный костюм", - говорится в сообщении.

Подарки от глав городов и районов

Мэр Владивостока Константин Шестаков взял на себя обязательства подарить семилетнему Павлу роботов-трансформеров и черепашек-ниндзя. Его примеру последовали и другие сотрудники городской администрации, сообщила пресс-служба мэрии. Заместитель главы Владивостока Тарас Фищук исполнил желание семилетнего Степана, который живет в коррекционной школе-интернате и мечтал о радиоуправляемой машине и роботе-трансформере. Трехлетней Алисии подарок вручил заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло. Девочка просила у Деда Мороза куклу Baby Born, и ее желание осуществилось.

Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский вручил подарочные наборы с конструктором LEGO и куклой L.O.L. девятилетней Виктории Челак и пятилетней Софии Дичук. Девочки проходят лечение в онкогематологическом центре Краевой детской клинической больницы №1. "В Новом году все желания детей должны исполняться, поэтому сегодня я приехал, чтобы продолжить эту хорошую традицию - "Елка желаний" - и вручить вам те подарки, которые вы захотели. Это моя почетная миссия от Деда Мороза, который передал вам эти подарки. Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю вам самого главного - здоровья", - сказал Магинский, которого процитировала пресс-служба правительства.

В Уссурийске "Елку желаний" установили в театре драмы имени Комиссаржевской. Глава городского округа Евгений Корж осуществил мечты сразу трех уссурийских ребят. Кире Бугаец он вручил ноутбук, Брониславу Былкову - металлический конструктор, а Ярослав Ткач получил в подарок от главы велосипед. Глава Артема Вячеслав Квон накануне посетил местный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, привез подарки маленьким жителям города. Также он подарил 17-летней Веронике специальное оборудование, необходимое для обучения в колледже: девушка учится на парикмахера.

Глава Кавалеровского района Анжела Бурая исполнила мечту 12-летней Полины о планшете, а мэр Дальнегорска Александр Теребилов подарил синтезатор воспитанникам Центра содействия семейному устройству в селе Сержантово. Теперь у ребят появилась возможность заниматься музыкой, о чем они, судя по письму в новогодней игрушке, очень давно мечтали. Кроме того, к благотворительной акции уже присоединились Михайловский, Пожарский, Ольгинский районы, Лесозаводск и Фокино.