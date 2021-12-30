В Хабаровске собирают корзины с подарками для детей с ограниченными возможностями здоровья

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Жители Хабаровска собирают корзины с новогодними подарками в торговых центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении ОНФ.

"Запустили акцию "Корзина радости", во время которой каждый может порадовать семьи с детьми с ограничениями по здоровью, положив в специальные корзины новогодний подарок для них или сладости", - сказали в реготделении.

Корзины расставили в нескольких крупных торговых центрах города. Акция продлится все новогодние праздники. В ОНФ отметили, что люди не остаются равнодушными и покупают подарки детям.

Новогоднее настроение в регионе активисты стараются создать и другими праздничными акциями. Как сообщается на сайте краевого правительства, Хабаровский край присоединился к общероссийской акции "Новый год в каждый дом". Добровольцы уже записали видеопоздравление с наступающим Новым годом для медиков, которые трудятся в местных больницах. Чтобы присоединиться к акции, любой житель края может записать видеоролик с поздравлением и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #СНовымГодомМедики. Также можно испечь сладкие угощения и передать их в ковидные больницы. Выпечка принимается в краевом волонтерском центре.

С Новым годом в крае поздравляют и ветеранов. Члены движения "Волонтеры Победы" и партнеры акции вручают каждому участнику Великой Отечественной войны подарочные наборы в преддверии праздника. В регионе таким образом планируется поздравить 240 человек.

Активных пользователей соцсетей приглашают принять участие в флешмобе "Новогодние окна". Для этого необходимо украсить окна своей квартиры, дома или офиса гирляндами, мишурой или другими атрибутами праздника, сделать фотографию и опубликовать ее в социальных сетях с хештегом #Новогодниеокна.